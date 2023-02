Raspadori | «Il Napoli non fa passaggi all’indietro La città? Non sono abituato al caos ma è affetto»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Giacomointervistato dalla Gazzetta dello Sport Perché nelqualunque attaccante segna a ripetizione? «Perché il calcio che sviluppiamo fin dalla rimessa in gioco di Meret ha un solo obiettivo: il gol. Non conosciamo retro, andiamo in profondità, creiamo situazioni offensive. Spalletti ha capito che, per le nostre caratteristiche, era più facile arrivare al risultato attraverso il bel gioco». Ora non dica che la parola scudetto è vietata… «Sarebbe ipocrita non parlarne. Una grande occasione costruita con il lavoro di tutti i giorni. È dalla prima giornata che ce lo siamo messo in testa, la mentalità è stata quella giusta, pazzesco l’dei tifosi. Viaggiamo senza mai ricordare di avere dieci, quindici punti di vantaggio, pensando solo a farne altri tre nella prossima. E se gli avversari ...