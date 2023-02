Rapinatore tradito dal tatuaggio | incastrato dai carabinieri

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Lo scorso 10 dicembre avrebbe puntato un coltello contro tre ragazzi portando loro via 38 euro. Ma ilè statoda unche lo ha reso facilmente riconoscibile ed ora è finito in cella, a Poggioreale. E' stato arrestato daiin esecuzione di un ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli. L'uomo, un 41enne di Ercolano, è ritenuto gravemente indiziato di una rapina commessa lo scorso 10 dicembre in Via Alessandro Rossi, ad Ercolano. Secondo quanto ricostruito dai militari, coordinati dalla Procura della Repubblica di Napoli, il 41enne avrebbe puntato un coltello contro tre ragazzi, pretendendo il loro denaro e ottenendo appena 38 euro.