Raid in una scuola dell’Avellinese | ingenti i danni

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutovandalico che ha provocatoall’istituto comprensivo “Giovanni Palatucci” di Cassano Irpino, in provincia di Avellino. Attraverso una porta laterale che hanno forzato, si sono introdotti all’interno imbrattando con vernice spray tutti gli ambienti e svuotando gli estintori nei corridoi della. Non è stato risparmiato lobus parcheggiato all’esterno dell’istituto che i vandali hanno ricoperto di vernice. Laè rimasta chiusa nella giornata di oggi. Sulindagano i carabinieri. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Yusov ha detto a Kyiv Post che la capacità russa di lanciare grandi attacchi missilistici,componente chiave delle moderne tattiche diaereo, è stata drasticamente ridotta in un anno di ...Le rivelazioni di Hersh portano araffica di indagini. Il filmato trapelato, con gli iracheni ... Nell'ottobre 2013 Hersh rivela che il governo Americano aveva mentito sulche ha portato all'...

Ucraina ultime notizie. Parlamento Ue chiede invio aiuti militari, anche aerei, Tajani: attacchi ... Il Sole 24 ORE

Nuovi raid russi sull'Ucraina RSI.ch Informazione

Ucraina, 15esimo raid russo su larga scala - LaPresse LAPRESSE

Ucraina, la Russia bombarda Leopoli. L'ONU prepara risoluzione ... Fanpage.it

Guerra Ucraina, la diretta. La Cina pronta a promuovere una ... L'HuffPost

...e se non bastano c'è anche la versione MyBook Duo da ben 44TB di storage: Western Digital propone capienze gargantuesche per le soluzioni storage desktop consumer ...MESTRE - L’ennesima spaccata in centro a Mestre. Questa volta a finire nel mirino dei ladri il salone da parrucchiere “I ricci” di Corso del Popolo. Si tratta ...