RAI1 | IL CANTANTE MASCHERATO E I MIGLIORI ANNI SFIDANO GLI AMICI DI MARIA

(Di giovedì 16 febbraio 2023)tutta accesa anche nei sabati sera primaverili. Finiti i tempi di film e tappabuchi vari, l’ammiraglia Rai in primavera non lascia più spazio libero agli show della concorrenza. Nell’imminenza toccherà a Carlo Conti e Antonella Clerici tenere il pubblico sucon gli speciali di Tale e Quale dedicati a Sanremo (18 e 25 febbraio) e la novità The Voice Kids (4 e 11 marzo). In concomitanza con la premiere stagionale di “” diDe Filippi,schiererà la quarta edizione de “Il” con Milly Carlucci tra nuove maschere, la giuria con le new entry Iva Zanicchi, Christian De Sica e Serena Bortone accanto ai confermati Flavio Insinna e Francesco Facchinetti e ilper una notte sotto un cuore con tanto di ...

È stato un Festival di Sanremo amaro per Al Bano Carrisi. Ildi Cellino San Marco, ospite del programma 'Storie italiane' su, ha raccontato i suoi successi, l'ultima partecipazione alla kermesse canora in qualità di super ospite, insieme a Massimo ...L'artista, che si è spento nelle scorse ore, è stato spesso ospite del talk die per questo la ... Serena Bortone annuncia la morte di Alberto Radius: chi era il chitarrista eLa ...

Il Cantante Mascherato con Milly Carlucci su Rai 1: la nuova giuria, tutte le novità e quando in tv SuperGuidaTV

Tale e Quale Sanremo: ecco i concorrenti, il cast, la giuria e quando in tv su Rai 1 SuperGuidaTV

Cambio programmazione Rai1 primavera 2023: torna Un passo dal cielo 7, Il Paradiso si ferma Blasting News Italia

Vince Marco Mengoni, secondo Lazza, terzo Mr. Rain, poi Ultimo e Tananai RaiNews

Levante Sanremo 2023: gaffe Mara Venier, figlia, fidanzato Tag24

È stato un Festival di Sanremo amaro per Al Bano Carrisi. Il cantante di Cellino San Marco, ospite del programma “Storie ...Cambio programmazione su Rai1 nel corso della prossima primavera 2023 ... Spazio anche al ritorno de Il Cantante Mascherato, lo show condotto da Milly Carlucci, che tornerà in onda da marzo in poi nel ...