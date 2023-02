Rai condannata per la scenografia di Sanremo 2016 Contiene una violazione del diritto d’autore

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 16 febbraio 2023)A distanza di sette anni, spunta una ‘bega legale’ per il Festival di, condotto da Carlo Conti con Gabriel Garko, Madalina Ghenea e Virginia Raffaele. Il tribunale di Genova ha infatti condannato la Rai a risarcire all’architetta genovese Chiara Biancheri la somma di 40 mila euro. Il motivo l’uso illecito dell’opera “The Scent of The Night”, che ha contravvenuto il, utilizzata dalla Tv di Stato per arricchire ladella kermesse musicale. Realizzata dalla Biancheri, l’opera raffigurava un fiore, utilizzato appunto dall’azienda di viale Mazzini, stando a quanto dichiarato dall’architetto di allora Riccardo Bocchini, per riprodurne lo sbocciare (al fine di non ricorrere all’utilizzo di ...