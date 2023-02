(Di giovedì 16 febbraio 2023) Via libera definitivo del Parlamento spagnolo alla cosiddetta "" e a una riforma della normativa sull'aborto. Il "sì" finale è arrivato in entrambi dopo l'approvazione del Congresso

... la "cicatrice francese", una serie di tutorial diffusi su Tik Tok in cui ispiegano come ... Lei cosa farebbe in una classe Cercherei di capire cosafare, come insegnante, per rendere ...Già lei ha fatto uno spreco enorme, nonfarlo anche io". Il parroco ai funerali, durante la predica, ha detto a queismarriti la stessa cosa: siete arrabbiati, è giusto. Ma se siete ...

Io non posso entrare. Educhiamoci a educare i bambini a stare sul ... Garante Privacy

"Ragazzini posso autodeterminarsi": la Spagna vara la legge trans ilGiornale.it

I mini Uri Geller, il mistero dei bambini che piegavano oggetti con la mente diventa un film La Repubblica

Sassi dal cavalcavia della Pedemontana, centrata un'auto: caccia a tre ragazzini ilgazzettino.it

Le riflessioni di Davide Cassani in seguito ai ritiri di Gabriele Benedetti e Mattia Petrucci: “I gio... SpazioCiclismo

Via libera definitivo del Parlamento spagnolo alla cosiddetta "legge trans" e a una riforma della normativa sull'aborto. Il "sì" finale è arrivato in entrambi dopo l'approvazione del Congresso ...L'Inter poteva prenderlo in epoca non sospetta. Ma ora il ragazzo è un talento stellare valutato intorno ai 100 milioni di euro ...