Questa è la verità Scandaloso Formigli | condanna Berlusconi in diretta tv

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Come ogni giovedì sera, su La7 si schiera il plotone d'esecuzione guidato da Corrado: ecco in onda PiazzaPulita, la trasmissione ad oggi più schierata che ci sia. Contro il governo, contro il centrodestra, contro Salvini,e Meloni. E come ogni puntata di PiazzaPulita, il primo atto spetta proprio al padrone di casa, al monologo di, che settimana dopo settimana continua ad alzare l'asticella. E così, ecco che il conduttore fa di tutta l'erba un fascio, un mix a senso unico di accuse, di fatti intrecciati l'uno con l'altro senza logica, di opinioni personali che spaccia comescolpite nella pietra.muove dal voto alle elezioni regionali in Lombardia e Lazio, dal doppio trionfo del centrodestra, netto, schiacciante. E afferma: "Si è votato, il centrodestra ha ...

... attenzione se si frequenta una persona dei Pesci o dello Scorpione, per via di alcuneche ... come già detto, sul numero di DiPiùTV uscito martedì disettimana (su un numero precedente ha ......implica rinunciare all'indipendenza che caratterizzaprofessione Tante altre inchieste, tante altre storie, troveranno in futuro ampio spazio su questo giornale per amore dellae anche ...

Till è un film timido su una terribile verità storica WIRED Italia

PiazzaPulita, Formigli "condanna" Berlusconi in diretta tv: "Questa è ... Liberoquotidiano.it

"Scuola di via Monte Bianco Ecco la verità sui lavori" LA NAZIONE

Le verità nascoste del delitto Attanasio. Un libro inchiesta di ... Ordine Dei Giornalisti