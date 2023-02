Quartultimo posto in campionato | l’Atalanta Primavera vive il rischio retrocessione

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Con dieci sconfitte in diciannove partite e il quindicesimoin classifica su diciotto,sta facendo registrare la sua peggior stagione dal 2012, quando chiuse al decimoil girone B del, che allora era diviso in due gruppi. Dall’introduzione del1 nel 2017 il peggior piazzamento è stato il quintodel 2021. Quest’anno, invece, più di qualcosa non sta andando per il verso giusto, tanto che la squadra si ritrova a lottare per evitare la. Al momento dopo 19 partite i nerazzurri si trovano in zona playout, lo spareggio salvezza, e per quanto i sette punti sull’Udinese penultima (19 contro 12) garantiscano sicurezza rispetto allo spauracchio della discesa diretta senza nemmeno passare ...