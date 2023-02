Quando l’intelligenza fa morire dal ridere | Angelo Pintus in scena al Teatro Olimpico con “Bau”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Roma – Lo spettacolo è esilarante… dadal. E stavolta non è un modo di dire. La sera del 15 febbraio si è rischiata la tragedia alallorché, per il troppo sganasciarsi, uno spettatore si stava soffocando con la saliva. All’inizio la platea pensava ad una boutade, ma poi si è capito trattarsi di una cosa seria, tanto che lo spettacolo è stato interrotto per qualche minuto, per capire le condizioni dell’uomo. Poi tutto fortunatamente si è risolto solo con un grande spavento, e la serata è continuata in totale allegria e spensieratezza. Ma anche in questo frangente,è riuscito a mostrare tutte le sue doti, artistiche e umane, alternando la giusta preoccupazione per ciò che stava accadendo alla necessità di mantenere la tensione emotiva positiva ...