Quali sono le canzoni di Sanremo 2023 da podio per TikTok

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Suldisiclassificati: Marco Mengoni, Lazza e Mr. Rain. Sui social però i primi tre posti in classifica sembrano non essere esattamente uguali a quelli ufficializzati al Festival. Andiamo allora a vederei tre big, con le relative, che Tik Tok ha incoronato sulcome i brani più ascoltati e più utilizzati nei video della kermesse. I primi tre posti diper Tik Tok Il vincitore indiscusso su Tik Tok è Mr. Rain con Supereroi, con circa 40 mila video realizzati con il brano che, invece, si è classificato al terzo posto. Sul social è medaglia d’argento per Due Vite di Marco Mengoni, il vincitore. Per il cantante ci30 mila video con il suo ...