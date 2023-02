Qualcuno in televisione Bonaccini | bomba finale sul Pd | esplode il caso

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Il Pd sta perre. Dentro il partito ormai è rissa continua. I dem non si sono ancora ripresi dopo la sconfitta alle Regionali e per complicarsi la vita aprono un acrisi interna dopo le parole di Letta econ cui hanno elgiato il premier Giorgia Meloni. UIeri ad aprire il fuoco era stato per primo il ministro Andrea Orlando: "C'è qualcosa che non va. Mettiamoci d'accordo compagni e amici. Se sosteniamo, io credo in modo sacrosanto, che la manovra di bilancio incentiva l'evasione, non aiuta l'economia reale e premia le rendite, colpisce i poveri e non affronta la crisi salariale. Se diciamo che il decreto Ong è contro la Costituzione, i trattati internazionali e il senso stesso di umanità. Se diciamo che esponenti del Governo, coperti dalla premier, si sono resi responsabili di comportamenti gravi e di un utilizzo inaccettabile delle ...