Qual è l’origine del Carnevale? Storia e significato della festa più pazza che ci sia

Leggi su lifeandpeople

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Life&People.it Maschere, scherzi di ogni tipo, compagnia e socialità. Sono questi gli ingredienti del, celebrazione legata al calendario cristiano amatissima dai più piccoli e molto apprezzata anche dai grandi, complici i tanti ingegnosi travestimenti e i meravigliosi eventi sparsi in giro per l’Italia e per il mondo. Ma da dove nasce questa? Quando è iniziato un rito così particolare? Ripercorriamo ladel, dalle origini osservando il suo sviluppo nel corso del tempo.antichissimaSeppur si tratti oggi di una ricorrenza essenzialmente legata alla sfera cristiana e cattolica, le origini delrisalgono ad un’epoca decisamente più lontana, ovvero al periodo dei cosiddetti Saturnali ...