Qatargate | l’avvocato di Kaili chiede la scarcerazione | «Vede la figlia di due anni due volte al mese»

(Di giovedì 16 febbraio 2023) «Se una persona diventa solo un simbolo e viene detenuta simbolicamente perché è famosa in quanto vicepresidente del Parlamento europeo, allora non ha alcun senso». Questa è la tesi esposta da Sven Mary, legale di Eva, al termine dell’udienza per il riesame della custodia cautelare. La politica greca si trova, dallo scorso 9 dicembre, nella casa circondariale di Haren, nella periferia di Bruxelles.ha sottolineato che «non esiste alcun rischio di distruzione delle prove, né di collusione – e per questo – abbiamo chiesto ladella signoracon condizioni e, se non sarà accettata, abbiamo chiesto la sorveglianza ai domiciliari». L’ex vicepresidente dell’Europarlamento, madre di una bambina di appena un anno e 10 mesi, è riuscita a incontrarla solo cinque. ...