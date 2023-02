Provocò la morte della moglie | Raffaele Napolitano condannato a 12 anni

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNel 2019la, spingendola violentemente a terra e da oggi dovrà scontare in carcere la pena inflittagli:, 43enne ischitano già sottoposto agli arresti domiciliari è statocon sentenza definitiva per maltrattamenti in famiglia aggravati nei confronticompagna di origini polacche, del 1975, deceduta in seguito alla violenza. I carabinieri del nucleo operativo di Ischia hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Napoli in forza del quale dovrà scontare 12di reclusione; l'uomo si trova già nel carcere di Poggioreale.