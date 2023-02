Procedura Ue contro l' Italia sul Reddito di Cittadinanza

Leggi su panorama

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Ancora polemiche suldi. La Commissione europea ha aperto unadi infrazionel'perché ildiscrimina gli altri lavoratori Ue. E unadi infrazione è in arrivo anche per l'assegno unico dei figli. Ildinon è in linea con il diritto Ue in materia di libera circolazione dei lavoratori, diritti dei cittadini, residenti e protezione internazionale. E' quanto sostenuto dalla Commissione a Bruxelles. Queste norme violano il diritto dell'Ue in quanto non trattano i cittadini dell'Ue allo stesso modo, creando discriminazione tra stati. «Le prestazioni di assistenza sociale come ildi- spiega la Commissione in ...