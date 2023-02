Probabili formazioni Sampdoria-Bologna | ventitreesima giornata Serie A 2022 2023

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Ledi, match delladi. Fischio d’inizio alle 15:00 di sabato 18 febbraio nella cornice dello stadio Ferraris. La squadra di Stankovic cerca punti salvezza, quella di Thiago Motta non vuole perdere di vista il sogno del settimo posto. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola. Di seguito, troverete tutte le notizie sulle possibili mosse di Dejan Stankovic e Thiago Motta, ex compagni di squadra, ora rivali sulla panchina per tre punti cruciali.– Leris torna dallo stop del giudice sportivo. A ...

Se da un lato si pensa al campionato, dall'altro bisogna concentrarsi per le coppe. Ecco allora che ritorna l'Europa League L'articolo Europa League: Salisburgo - Roma, leproviene da True ...Ecco, qui di seguito, le: SPORTING BRAGA (4 - 4 - 2): Matheus; Victor Gomez, Oliveira, Tormena, Nuno Segueira; Medeiros, Al Musrati, Racic, André Horta; Banza, Abel Ruiz. A disp.:...

SALISBURGO - Niente calcoli per Mourinho, gioca la migliore formazione possibile. In attacco Abraham giocherà titolare. Alle sue spalle Dybala e Pellegrini, che ha smaltito il problema alla schiena. I ...BRAGA - Vincenzo Italiano per la trasferta di Conference dovrà fare a meno di Brekalo, non convocato per un risentimento muscolare. Out anche Sottil, nella formazione titolare qualche novità: Terzic d ...