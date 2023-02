Previsioni meteo di marzo | Giuliacci si sbilancia | cosa accadrà in Italia

Leggi su tvzap

(Di giovedì 16 febbraio 2023)2023 – Stiamo assistendo a delle splendide giornate di sole in tutto il Belpaese. Ma come sarà il tempo adobbiamo aspettarci? Ne ha parlato il colonnello Mariosul suo sito ufficiale. Secondo l’esperto “c’è la possibilità che il prossimo mese abbia un andamento imprevedibile”. Potremmo avere dunque una primavera “particolare”. Vediamo perché… Leggi anche l’articolo —> Gelo in tutta, per quanto? Ledi Mariodi2023,siL’Inverno non è stato esaltante dal punto di vista. In ...