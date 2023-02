Presolana | due escursionisti sorpresi dal buio | soccorsi con l’elicottero

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Castione della. Duein difficoltà sullasono statidai tecnici della VI Delegazione Orobica del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico. Nella serata di giovedì i due hanno lanciato l’allarme in quanto, giunti lungo il canale Bendotti, sono statidal. Pensavano di riuscire a raggiungere il punto di partenza prima che il sole tramontasse, invece ci hanno messo più tempo del previsto durante ed hanno iniziato a preoccuparsi temendo di non riuscire più a trovare il sentiero. La centrale ha attivato il Soccorso alpino; le squadre erano pronte in piazzola presso il centro operativo di Clusone, per eventuale supporto all’elisoccorso di Brescia di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, che ha recuperato i due ...

... che hanno gareggiato su 3km con 670m di dislivello in salita e 270m in discesa,sole atlete di ... Gioele Migliorati vince per lo Scin 39'16"3. Per i lecchesi, tutti del Premana, al 6° ...azzurri hanno superato la fase di taglio: si tratta di Yanick Gunsch e Federico Tomasoni, ... Moritz, mentre il 25enne di Castione della, ha centrato l'accesso alla gara per la seconda ...

Soccorso alpino per due escursionisti in difficoltà sulla Presolana ... Montagne & Paesi

Presolana Race si presenta alla BIT SoloBike.it

«ImmaginAzione». Quante storie ci racconta la montagna L'Eco di Bergamo

Campionati Italiani Assoluti SKIALP in scena ai piedi della Presolana Montagna.tv

Ciaspolata ai piedi della Presolana - Montagne & Paesi Montagne & Paesi

V ado in montagna da quando ero bambina, incollata come un’ombra al nonno che saliva per sentieri a zig zag perché «così si fa meno fatica». Poco importa che i miei genitori preferissero il mare. Ho s ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...