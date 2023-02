Preferito Grande Fratello Vip del 16 febbraio | Antonella | Antonino | Nikita e Oriana | ecco i risultati dei sondaggi

Leggi su blogtivvu

(Di giovedì 16 febbraio 2023)Vip – Anche stasera è tempo di un nuove dinamiche nella Casa più spiata d’Italia. Nel prime time di oggi, giovedì 162023, andrà in onda una nuova puntata del reality show condotto, come sempre, da Alfonso Signorini su Canale 5 a partire a partire dalle 21.25 circa.Vip 7,del... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.