Pozzuoli – E’ morto Tito Fenocchio

...e di Joe Louis e Max Baer arruolati che facevano footing sui binari della Cumana a. Non si ... Aveva 81 anni il maestro Geppino Silvestri quando ènel marzo del 2007. La Fulgor ha chiuso ..., Raffaeleper un malore a casa dei nonni Stando a quanto rende noto Il Mattino, il giovane si sarebbe sentito male improvvisamente nel pomeriggio di ieri, mentre si trovava a casa dei ...

Lutto per la politica a Pozzuoli, morto Tito Fenocchio anteprima24.it

Lutto a Pozzuoli, è morto Espedito Fenocchio - Voce di Napoli ... Voce di Napoli

Si è spento Tito Fenocchio Pozzuoli21

Investito da auto, muore 48enne a Pozzuoli La Repubblica

Morto a Quarto, investito mentre attraversava la strada Vesuvio Live

La comunità di Mugnano di Napoli è in lutto per la morta di Cristina Romano, ragazza di 30 anni che si trovava ricoverata all’ospedale di Pozzuoli. La giovane sarebbe stata stroncata da una emorragia ...presso la sala consiliare del Comune di Pozzuoli, la camera ardente per Tito Fenocchio. In questo modo il sindaco Luigi Manzoni e l’intera amministrazione comunale hanno inteso manifestare la loro ...