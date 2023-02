Postepay | l’annuncio lascia senza parole gli utenti | adesso cambia tutto

Leggi su ilovetrading

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Incredibile novità per i clienti della società.lanciachegliArriva un’incredibile notizia per tutti quegliche utilizzano il servizio di Poste Italiane. Si tratta di una modifica non da poco che interesserà gran parte dei clienti. Eccodiche fa impazzire gli(Ansa) IlovetradingLa società di distribuzione ha infatti deciso di apporre delle importanti modifiche per uno dei suoi servizi più utilizzati in assoluto. È infatti arrivatoda parte diriguardo un elemento molto importante del servizio offerto. Ecco che cosa...