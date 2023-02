Porto | resta l’emergenza infermeria a sei dall’Inter | otto infortunati

Leggi su inter-news

Prosegue il lavoro deldi Sergio Conceicao per i prossimi impegni in campionato e in Champions League contro l'Inter.sempreanche a sei giorni dalla gara di San Siro, con benNESSUN RECUPERO –piena per Sergio Conceicao anche dopo l'allenamento di oggi. A sei giorni dalla sfida di San Siro contro l'Inter, infatti,nogliper il. Si tratta di Francisco Meixedo, Fabio Cardoso, Wendell, Matheus Uribe, Otavio, Gabriel Veron, Galeno ed Evanilson. La speranza per il tecnico deighesi è naturalmente di recuperarne il più possibile entro mercoledì.