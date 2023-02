Porsche 911 Dakar - La gomma non è un dettaglio | i segreti dello sviluppo e la lezione di Röhrl - VIDEO

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Sicuramente il fascino risiede altrove: nell'idea di avere una 911 capace di sfrecciare sulle dune, nella curiosità di un allestimento che evoca al tempo stesso la pista e l'avventura, o nel mix di contenuti tecnici ai limiti dell'anatema. Ma sulla 911, variante off-road dell'iconada poco presentata e tirata a 2.500 esemplari dal prezzo (in Italia) di oltre 230 mila euro, anche lavuole la sua parte. Perché l'oggetto tondo e nero in questione, appositamente sviluppato dalla Pirelli per questa declinazione della 992, porta con sé un know-how tecnico specifico e gioca un ruolo chiave nelle prestazioni della vettura. Come abbiamo ricordato in un passaggio del nostro primo contatto con la 911, e come sottolinea anche Walter, ex rallysta due volte iridato e oggi collaudatore ...