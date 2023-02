Pontecagnano | beni confiscati | la consegna al Sindaco Lanzara

Leggi su zon

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Si è concluso questa mattina, con laufficiale delle chiavi da parte del funzionario dell’ANBSC Stefano Scala e del Coadiutore Renato Penza, l’iter amministrativo con cui l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione deisequestrati ealla criminalità organizzata ha conferito al Comune diFaiano dei locali sottratti alla malavita. Si tratta, nello specifico, di un appartamento di 154 mq sito in Via Sicilia, dotato anche di un’ampia metratura mansardata sovrastante, del valore di circa 500.000,00 euro. Tali immobili, come riferisce l’ANBSC, costituiscono un patrimonio accumulato prevalentemente nei primi anni ’90, riconducibile all’attività di usura svolta dal clan Maiale in tutta la piana del Sele, e sono da oggi destinati a finalità sociali e di pubblico ...