Polpette di pane e formaggio al sugo

Leggi su termometropolitico

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Le sono una ricetta facile e veloce da preparare, un piatto unico comodo per ogni occasione anche un pranzo durante la settimana. Vediamo insieme la preparazione Ingredienti 400 g diraffermo 150 g di parmigiano o pecorino grattugiato 2 uova 1 cucchiaino raso di aglio in polvere 2 cucchiaini di sale Pepe nero q.b. 500 ml di olio per friggere* 400 ml di salsa di pomodoro 1 spicchietto d’aglio 1 cucchiaio di olio evo Iniziamo la preparazione delle quindi per prima cosa bagnate ilcon un pò d’acqua poi strizzatelo e tagliatelo a pezzetti piccoli, per facilitare il procedimento potete anche utilizzare il mixer. A questo punto mettete ilin una ciotola capiente, aggiungete il parmigiano, le uova, l’aglio in polvere, il sale, il pepe nero e mescolate bene. Quando l’impasto delle ...