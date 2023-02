Pnrr | per tagliare i tempi il governo allarga le deroghe sui cantieri | appalto integrato anche per le opere connesse e “divieto di dissenso”

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Non solo il commissariamento sprint degli enti locali inadempienti e la possibilità di saltare a piè pari la valutazione di impatto ambientale. Il decreto che riscrive la governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e punta ad accelerare ulteriormente le procedure di autorizzazione dei progetti interviene con l’accetta su tutte le regole che disciplinano l’affidamento dei lavori pubblici necessari per rispettare il cronoprogramma. E fin qui si resta nel solco tracciato da Conte e Draghi, in molti casi limitandosi a prorogare fino a fine anno le semplificazioni già previste dall’omonimo decreto del 2020 e dal decreto Recovery dell’estate 2021. Ma l’esecutivo Meloni, chiamato a far fronte ai ritardi nella messa a terra dei fondi accumulati nel 2022, va pure oltre. Stabilendo – stando alle bozze entrate in consiglio dei ministri – a stabilire che le procedure negoziate senza ...

...il tempo è quella che si trova davanti il sindaco Emanuele Antonelli (a cui è affidata anche la delega dei Lavori Pubblici)non perdere il contributo di 3 milioni proveniente dai fondi. La ......messa a terra dei fondi. Tutti temi che andranno affrontati insieme al sindaco del Pd, Roberto Gualtieri.

