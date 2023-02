Pnrr | governance nelle mani di Fitto Soppressa Agenzia Coesione

- Protestano imprese e Comuni. Approvato anche il decreto legge per l'attuazione del: cambia la, con 4 direzioni generali e un coordinatore, sotto il ministro Fitto per semplificare e accelerare le procedureIl Ministero dell'economia continuerà a svolgere il lavoro di rendicontazione finanziaria e contabile dele il monitoraggio. Questa, in sostanza la nuova archetettura didel Piano ...

Ok del Cdm a decreto con semplificazioni e nuova governance Pnrr Il Sole 24 ORE

Governance Pnrr e Superbonus: cos'ha deciso il governo Il Foglio

PNRR, dl governance all'esame del CdM: le novità Finanza Repubblica

Verso una nuova governance per il Pnrr Tiscali Notizie

Pnrr, in arrivo il decreto: più potere a Palazzo Chigi, spunta l’«Agenzia della gioventù», cosa cambia Corriere della Sera

Roma, 16 feb. (askanews) - Istituzione presso la Presidenza del Consiglio, nel Dipartimento oggi guidato dal Ministro Raffaele Fitto, della ...Protestano imprese e Comuni. Approvato anche il decreto legge per l'attuazione del Pnrr: cambia la governance, con 4 direzioni generali e un coordinatore, sotto il ministro Fitto per semplificare e ...