Pnrr | Giorgetti | Decreto risolve problema crediti e mette in sicurezza conti pubblici

Il ministro agli Affari europei Raffaele Fitto, delegato all'attuazione del Recovery, fa il punto per spiegare le nuove misure introdotte dal governo insieme a Tajani e. Dopo le critiche delle associazioni di categoria sul Superbonus, lunedì ci sarà un incontro a Palazzo ...Il Consiglio dei ministri ha approvato oggi il decreto che ridisegna in parte la governance del, presentato dal ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto . 'Si è fatto un lavoro ...

"Con il decreto sul Pnrr il governo procede alla soppressione dell'Agenzia della coesione e della riorganizzazione di queste competenze". Lo ha affermato il ministro per gli Affari europei, le ...