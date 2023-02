Plumcake dietetico pere e carote | uno spettacolo!

Leggi su donnaup

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Quando la gola chiama, ma la bilancia incombe, ilrisponde e non incide sul peso forma. Si tratta di un dolce, leggero, nutriente e ricco di benefici. Sali minerali, vitamine, da frutta e verdura, omega3 dalle noci, fibre dall’avena, una combinazione di ingredienti vincente e golosa che convincerà anche i più piccini all’assaggio. Provatelo a colazione per una partenza sprint, ma in tutta leggerezza. A merenda per una pausa di dolcezza o a fine pasto per non farvi mancare il dessert neppure quando siete a stretto regime. Si prepara in un attimo, cuoce in una quarantina di minuti e in meno di un’ora potrete togliervi ogni sfizio senza sensi di colpa. Che aspettate allora? Mettetevi al lavoro, noi iniziamo!...