Piramide de los italianos | così la Spagna vuole abbatterla | il governo italiano intervenga

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Roma, 16 feb – Deorum manium iura sancta sunto, scriveva Cicerone nel De legibus, riportando una celebre espressione latina poi ripresa da Ugo Foscolo in un’epigrafe dei suoi Dei Sepolcri: “I diritti degli dèi Mani siano sacri”, ovvero le anime dei defunti saranno per sempre intoccabili. Una lezione che ilspagnolo, guidato dal socialista Pedro Sanchez, pare aver scordato, o forse semplicemente ignora. Sembra infatti che voglia abbattere lade los, mirabile mausoleo in cemento, alto 20 metri e rivestito con lastre di pietra calcarea, fatto costruire da Francisco Franco nel 1937 nella provincia di Burgos, a pochi metri dal confine con la Cantabria. Unadegli italiani in, perché lì furono sepolti i resti di 384 soldati italiani. A quasi un ...