Pimenta | «Dopo la morte di Raiola | ho pensato di lasciare tutto Poi le cose sono andate»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Rafaelaè colei che ha ereditato l’immagine dell’agenzia di Mino, procuratore scomparso nell’aprile del 2022. L’avvocato brasiliano in realtà è sempre stata la numero due dell’Uno agency, società che cura gli interessi di giocatori come Haaland, Ibrahimovic e Pogba, e si è concessa in un’intervista fiume a Footmercato. Al sito francese ha aperto presentandosi: «un avvocato,brasiliano, vivo in Europa da moltissimo tempo.venuta perché Minomi ha invitato a creare l’azienda con lui e abbiamo lavorato insieme per almeno 25 anni». Sulla malattia di«Siamo stati tutti colti di sorpresa dalla malattia di Mino, è stata del tutta inaspettata. È successocosì in fretta. ». Il ruolo di...