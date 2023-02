La vittima fu bloccata in strada, nel quartiere dove risiede,e poidi un orologio del valore di oltre 24.000 euro, del portafoglio ed altri effetti personali. Sul conto dei due ...Protagonista della disavventura, una commerciante titolare di un bar di Firenze,lo scorso 9 gennaio. E proprio nelle scorse ore, le forze dell'ordine sono riuscite a risalire ai principali ...

Bologna, ragazza picchiata e rapinata da una baby gang femminile il Resto del Carlino

Picchiata e rapinata davanti ai figli dopo un "blitz" in casa: arrestati l'ex marito e i cognati Today.it

Morciano di Leuca, anziana picchiata e rapinata: 2 denunce La Gazzetta del Mezzogiorno

Picchiata e rapinata in casa, commerciante derubata di 20mila euro LA NAZIONE

Venti euro al giorno per la protezione: uomo picchia e rapina due prostitute RomaToday

Borgo Valsugana (Trento) – Non soltanto non passava alla ex moglie gli alimenti per i figli, di cui uno minorenne, ma assieme ai due fratelli, si era presentato in casa della donna per malmenarla, rap ...L’ha picchiata e ha preso i loro risparmi Non si rassegnava alla fine del matrimonio. Nell’udienza di ieri è stato aperto il dibattimento e sono state ammesse le prove ...