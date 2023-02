Piazzapulita | anticipazioni 16 febbraio 2023

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Nuova puntata diin onda stasera, 16, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli si occuperà ancora di svariate tematiche, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra gli argomenti trattati stasera: la crisi della sinistra; l’indagine sui malfunzionamenti dei centri per l’impiego nella gestione del reddito di cittadinanza; l’inchiesta sullo scandalo delle case degli enti venduti ai vip con maxi-sconto.: ospiti 16Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: la candidata alla segreteria del Partito Democratico, Elly Schlein; la professoressa dell’Università di Torino Elsa Fornero; Nunzia De Girolamo e i giornalisti Francesco Borgonovo, Stefano Cappellini, Emiliano Fittipaldi ed Antonio Padellaro. Nel ...

... politica e attualità), condotto da Paolo Del Debbio, in onda dalle 21.20 su Rete 4 Grande Fratello VIP (reality show), condotto da Alfonso Signorini, in onda dalle 21.20 su Canale 5(..." , questa sera alle 21.20 su La7 una nuova puntata del talk show condotto da Corrado Formigli. Il terremoto in Turchia e Siria sarà al centro della puntata, con reportage e interventi ...

Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 9 febbraio 2023 TPI

PiazzaPulita, stasera in tv giovedì 9 febbraio su La7. Ospiti e anticipazioni Corriere dell'Umbria

“Piazzapulita”, alle 21.20 su La7: ospiti e anticipazioni della puntata Globalist.it

Piazzapulita 2 febbraio 2023, ospiti, temi e anticipazioni di stasera su La7 Canale Dieci

PiazzaPulita: ospiti e anticipazioni di stasera (16 Febbraio) • IMTV IMTV

“Piazzapulita”, questa sera alle 21.20 su La7 una nuova puntata del talk show condotto da Corrado Formigli. Il terremoto in Turchia e Siria sarà al centro della puntata, con reportage e interventi sul ..."Il cacciatore di sogni", questa sera alle 23.05 su Rai 3 una nuova puntata. “Non ho più le gambe Allora corro!”. Questo è diventato "Il sogno di Andrea" il protagonista del nuovo appuntamento con il ...