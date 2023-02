Pessina svela | il gesto d’amore di Galliani quando lo prese al Milan

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Il centrocampista del Monza Matteoha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttosport. Il calciatore è tornato a vestire la maglia dei brianzoli quest’estate dopo il loro ritorno in Serie A, diventandone capitano e leader. Di seguito quanto riportato: La sua storia: “Quanto è accaduto al sottoscritto fa capire che anche oggi ci sono giocatori che tengono alla maglia, alle proprie origini e alle proprie radici. Io sono nato a Monza, ho passato dieci anni in questa società tra settore giovanile e prima squadra e tengo tantissimo non solo al club, ma alla città, ai tifosi, alla gente di Monza. Per questo il mio ritorno è proprio una bella storia”. Foto: Getty Images- Matteo: “decisivo per il mio ritorno al Monza” Un racconto: “Si sono legate tante cose in questi anni, a ...