“Pesata come si fa con le vacche” | le dimissioni di Martina Scavelli | arbitra nazionale di pallavolo

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 16 febbraio 2023) “Cara Paola Egonu, tu sei nera, io sono grassa! Per questo motivo stamattina ho comunicato ledal ruolo di arbitro di serie B alla Fipav (Federazione italiana)”. Con queste parole inizia il potente post didi, che ha deciso di abbandonare la sua professione a causa delle pressioni subito per il suo peso. Il suo corpo, la sua circonferenza vita, non rientrano più nei parametri antropometrici previsti dai regolamenti del settore. “Ho superato i valori previsti di BMI e circonferenza addominale (nulla di eccessivo)”, spiega nel suo post, aggiungendo che questo la porterà ad avere una penalizzazione di tre punti e l’esonero dall’impiego fino al raggiungimento dei valori previsti, ...