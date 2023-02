Perché non si sente più parlare di Kelly McGillis

Leggi su it.newsner

(Di giovedì 16 febbraio 2023) L’iconico film Top Gun ha catapultato Tom Cruise verso la celebrità. Ma la donna che ha interpretato il suo interesse amoroso nel film,, ha preso una strada completamente diversa. Oggi è difficile riconoscere l’attrice 65enne: negli ultimi anni ha affrontato un sacco di critiche per la sua l’età…, circ.1987 a Los Angeles, California. (Foto via Getty Images/Bob Riha, Jr.)”nLEGGI DI PIÙ: Rita Pavone era una star negli anni 60? – l’incontro con Elvis le cambiò la vita per sempre LEGGI DI PIÙ: L’aspetto odierno e la vita di questa iconica donna degli anni 60? e 70? Non credo di essere stato l’unico a non poter fare a meno di pensare aquando sono andato al cinema a vedere Top Gun: Maverick, il sequel del classico film degli anni ...