Perché Nicola Sturgeon | premier scozzese | si è dimessa

Leggi su inews24

(Di giovedì 16 febbraio 2023) La prima ministraha confermato le sue dimissioni in una conferenza stampa alla Bute House, Edimburgo, specificando che resterà in carica fino a quando non verrà eletto il suo successore: “Mi dimetto da leader, ma non lascio la politica”, ha dichiarato.ha specificato che continuerà ad occuparsi di molti problemi come L'articolo proviene da Inews24.it.