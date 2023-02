Perché la data dell’assegno unico di febbraio 2023 non è ancora disponibile

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Sono in molti a chiedersi illadinon siavisibile nella propria area personale del sito INPS e dunque non si sappiaquando avverrà l’erogazione del contributo previdenziale. Siamo giunti al giorno 16, dunque oltre la metà del mese corrente e la domanda è del tutto lecita. Tuttavia, i motivi del ritardo sono almeno due e vanno argomentati nel giusto modo. La prima cosa da dire, in realtà già riportata anche sulle nostre pagine, è che l’assegnonon ha unadi erogazione fissa. La stessa INPS ha ribadito questo concetto più volte. Non esiste dunque un giorno esatto (e sempre uguale) da appuntare in calendario nel quale ...