Perché camminare fa bene

Leggi su distantimaunite

(Di giovedì 16 febbraio 2023) “è forse, mitologicamente, il gesto più comune, e quindi il più umano. “(Roland Barthes) Avete mai sentito il bisogno di mettere un paio di scarponcini ai piedi e iniziare a? Beh, sappiate che è uno dei movimenti più naturali dell’essere umano ed è un’ottima abitudine per migliorare la propria salute.Quali sono ifici, fisici e non, che possiamo trarre da una buona passeggiata? Tre ore di movimento fisico a settimana Spalmate queste tre ore in sei giorni. Il risultato? Bastano 30 minuti di cammino ogni giorno. È quanto sostiene l’OMS che afferma che bastano giusto 150 minuti di attività fisica per rimanere in forma. Fare lunghe passeggiate Questo è sicuramente il metodo migliore. Vi piace leggere? Audiolibro! Vi piace la musica? Cuffie alle orecchie e cominciate a! Io ...