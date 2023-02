Per Grant Dalton sarà una 37esima Coppa America ad alta velocità

Leggi su nonsolonautica

(Di giovedì 16 febbraio 2023), Ceo dellaedizione della, ha parlato del lancio dei primi quattro AC40, gli ultimi dei quali (quelli di Alinghi Red Bull Racing e Ineos Britannia) hanno toccato l’acqua nei giorni scorsi. I team iniziano così a scoprire le proprie carte, in attesa di conoscere più da vicino anche dell’Orient Express Team, l’equipaggio francese che da poco ha lanciato la propria sfida ai campioni in carica.sulla“È stato bello vederli navigare nello stesso giorno”, ha spiegato. “Particolarmente bello vedere gli svizzeri navigare così bene a Barcellona, facendo volare la barca ad. Questo è quanto abbiamo sempre immaginato per la classe, e ...