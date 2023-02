Pentathlon moderno | al via il campionato italiano senior | 104 gli atleti in gara

(Di giovedì 16 febbraio 2023) La stagione 2023 delazzurro si apre con ilin programma dal 17 al 19 febbraio 2023. L’evento avrà luogo presso il Centro di Preparazione Olimpica di Montelibretti (RM) e presso il Centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa di Roma. Saranno 104, complessivamente, glipartecipanti (66 uomini e 38 donne). Tra loro, anche i campioni in carica Giorgio Malan (Fiamme Azzurre) e Elena Micheli (Carabinieri), vincitori anche dei titoli italiani assoluti nel dicembre scorso. Si parte con le gare venerdì 17 febbraio, nel pomeriggio, con la qualifica maschile di scherma presso il Centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa di Roma. Sabato 18 febbraio, sempre all’Acqua Acetosa, avrà luogo la qualifica femminile di scherma, poi al CPO di ...

In mattinata una delegazione composta da atleti e tecnici della Nazionale italiana diè stata ricevuta in udienza privata da Papa Francesco nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico. Presente il presidente della Federazione ItalianaFabrizio ...Ilè uno sport 'poliedrico, versatile', perché 'sviluppa vari aspetti del corpo e della mente', e questo ne 'moltiplica la funzione educativa'. Lo ha detto Papa Francesco ai dirigenti ...

Lutto nel Pentathlon Moderno: scomparso Sandro Roberti, tra i ... Federazione Italiana Pentathlon Moderno

Pentathlon Moderno: al via la stagione 2023, nel fine settimana a ... Federazione Italiana Pentathlon Moderno

La Nazionale Azzurra di Pentathlon Moderno il 10 febbraio in ... Federazione Italiana Pentathlon Moderno

Elena Micheli e il pentathlon moderno: Cinque sport per me posson bastare la Repubblica

Pentathlon Moderno: concluso lo stage della Nazionale Olimpica in ... Federazione Italiana Pentathlon Moderno

Il primo impegno internazionale della Sotero sarà la prima tappa di World Cup in programma in Egitto (Il Cairo) dal 7 al 12 marzo 2023 ...ROMA (ITALPRESS) - Un momento di preghiera e di condivisione che resterà indelebile nella memoria. Questa mattina, in Vaticano, atleti e tecnici della Nazionale italiana di pentathlon moderno sono sta ...