Paura in centro a Roma | allarme bomba e artificieri al lavoro

Leggi su iltempo

(Di giovedì 16 febbraio 2023)alin via Santa Maria in via, nel cuore di, per un. Sul posto è stato rinvenuto un pacco sospetto che ha fatto scattare l'intervento gli agenti specializzati in esplosivi. Per comprensibili motivi di sicurezza l'ingresso dei giornalisti alla conferenza stampa con i ministri Antonio Tajani, Raffaele Fitto, Giancarlo Giorgetti e il sottosegretario Alfredo Mantovano convocata al termine del Cdm è sfato spostato. In attesa di maggiori dettagli viene sottolineato un aspetto inquietante: poco distante, in via dei Sabini nel giugno del 1993, in piena stagione di autobombe della mafia, fu ritrovata una Fiat 500 imbottita di esplosivo.