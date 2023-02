Pastorano | via Comodo mai aperta | è discarica a cielo aperto

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDoveva essere una strada per bypassare il centro abitato di Matierno, ma la bretella di via, di collegamento da, mai collaudata e maiè diventata una. Rimosse le transenne che impedivano l’accesso, la strada è piena di spazzatura e secondo le denunce dei residenti diventa anche terra di nessuno. Sulla questione il consigliere comunale Roberto Celano ha presentato un’interrogazione al sindaco di Salerno. “Nel quartiere disi rinvengono discariche a, senza che l’Amministrazione intervenga per ripristinare condizioni di decenza e vivibilità – scrive Celano – in particolar modo in via Fontana di Genca e via Fondo Commodo, sono ...