Leggi su termometropolitico

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Se cercate unafacile e veloce da preparare però veramente deliziosa questa per lacondiè perfetta per voi. Un primo piatto originale e comodo per tutti i giorni. Vediamo insieme la preparazione Ingredienti 320 g di300 g di(pulito) 1 lt di salsa di pomodoro 1 spicchio d’aglio 1 pezzetto di cipolla Peperoncino q.b. Sale q.b. 2 cucchiai di olio evo Parmigiano q.b. Iniziamo la preparazione dellacondiquindi per prima cosa prendete ile pulitelo, poi lavate e lasciate scolare nello scola. A questo punto tagliate finemente la cipolla e pulite uno spicchio di aglio, poi mettete un filo di olio ...