Parlamento europeo | solo veicoli elettrici dal 2035

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Ora è attesa l'approvazione definitiva da parte del Consiglio e quindi la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Come detto, alcuni produttori non aspetteranno ilper interrompere la vendite ...

La proposta di accelerazione sul taglio delle emissioni e lo stop alle auto con propulsori termini del"prevede una clausola di revisione a un certo punto, per verificare se i livelli di sviluppo delle reti siano tali da confermare l'obiettivo 2035". Lo ha rilevato il commissario ...Ilha chiesto in una risoluzione - approvata con 444 voti a favore, 26 contrari e 37 astenuti - di fornire all'Ucraina tutto il sostegno militare necessario. Nel testo si invita la ...

"Quanti idioti ci sono qui", scoppia il caso al Parlamento europeo La7

Ucraina, Parlamento europeo: sì a invio jet militari a Kiev Adnkronos

Il Parlamento Ue chiede nuovi aiuti militari per Kiev: «Usiamo i beni russi congelati per ricostruire l'Ucraina» Open

Ucraina: via libera del Parlamento europeo, 'aiuti a Kiev finché serve, anche invio jet' - Mondo Agenzia ANSA

Voglio far capire – spiega – che comprendo le preoccupazioni per le bollette alle stelle e per l’impatto delle nuove norme europee su alcuni settori dell’industria: il Parlamento Ue è al loro fianco”.Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...