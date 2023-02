Pari opportunità | Bcg | solo 13% aziende web3 ha almeno una donna nei team

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Roma, 16 feb. (Labitalia) - Ledel, che plasmano la nuova frontiera dell'innovazione lavorando alle applicazioni per il metaverso, alle tecnologie blockchain e alle criptovalute, non sono poi così innovative quando si parla di gender balance. Nel comparto che si occupa della nuova frontiera del web, infatti, le donne sono ampiamente sottorappresentate tra fondatori e investitori, ancora più che nei settori stem e nell'industria tecnologica in generale. Questi sono alcuni dei risultati dell'ultimo studio di Bcg X, l'unità di progettazione e costruzione tecnologica di Boston consulting group (Bcg), in collaborazione con People of crypto lab, uno studio che si occupa di creatività e innovazione e che mira a promuovere la diversità, l'equità e l'inclusione nell'ecosistema. Le società hanno affrontato insieme l'analisi ...