Papa “Mai passato per la mente di dimettermi | non può diventare moda”

(Di giovedì 16 febbraio 2023) CITTA' DEL VATICANO (ITALPRESS) – “No, non mi èper la. Ho però scritto una lettera e l'ho data al cardinale Bertone. Contiene le mie dimissioni nel caso non fossi nelle condizioni di salute e di consapevolezza per poter rinunciare. Anche Pio XII ha scritto una lettera di rinuncia nel caso che Hitler lo avesse portato in Germania. Così lui disse che avrebbero catturato Eugenio Pacelli e non il”. Lo diceFrancesco in un'intervista a La Civiltà Cattolica, rispondendo alla domanda se stia pensando alle dimissioni.“E' vero che io ho scritto le mie dimissioni due mesi dopo l'elezione e ho consegnato questa lettera al cardinale Bertone. Non so dove si trovi questa lettera. L'ho fatto nel caso che io abbia qualche problema di salute che mi impedisca di esercitare il mio ministero e di non essere ...

Ilnon hapronunciato una simile frase. Ha detto di voler bene a mons. Álvarez, vescovo di Matagalpa e Amministratore apostolico di Estelí, e ha chiesto di pregare per lui e altri deportati ...

