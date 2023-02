Paolo Rossi a FQMagazine | “Su Wikipedia in Slovenia mi chiamo Paolo Rossi Kobao | mi piace | sembra Kim Rossi Stuart Il mio spettacolo a teatro? Un genere di conforto laico”

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Scorrettissimo me.in versione Minions. Non è una battuta, ma la realtà. Il comico friulano, adottato milanese, ha ricominciato a girare i teatri italiani con i fidi musici (più dal vivo che dal morto) Emanuele Dell’Aquila, Alex Orciari e Stefano Bembi. Loche porta in scena da qualche mese invita il commediante dell’artee lo stand-upall’assalto del pubblico. Nelle note di regia, o di produzione, o di follia dell’attore-regista-produttore, c’è scritto: “I contenuti variano e sono sempre legati all’attualità: dal modificarsi del virus, alla guerra, alla crisi economica. ...

Il ciclo di appuntamenti si concluderà giovedì 23 febbraio con l'incontro "Luigi Ghirri, l'Architettura":Zermani, l'architetto con cui Ghirri (insieme a Aldoe Vittorio Savi) ha ......(Premio Strega Ragazze e Ragazzi di Marta Palazzesi) e il graphic novel Girotondo di Sergioe ... News Correlate Antonio Prudenzano (@PrudenzanoAnton)Giordano si chiama fuori dalla corsa ...

Paolo Rossi a FQMagazine: “Su Wikipedia in Slovenia mi chiamo Paolo Rossi Kobao, mi piace, sembra Kim… Il Fatto Quotidiano

Mandic: Paolo Rossi, geriatra nuovo primario di ''Medicina'' Merate Online

Teatro Vittoria, Paolo Rossi in Pane o libertà – Per un futuro ... Teatri Online

FIGC FIGC

Un caffè (letterario) con l’attore Paolo Rossi, geniale e straordinario LaVoceDiAlba.it

Per la pagina della musica, focus su Vasco Rossi, nuovo idolo rock dei giovani e simbolo di una “Vita spericolata”; in questo incontro del 1984, il cantautore di Zocca racconta senza filtri a Paolo ...Paolo Spoltore oggi è un punto di riferimento per tutto il mondo dell'arte abruzzese, e non solo, attivo dagli anni '60, quando inizia i primi sodalizi con i suoi maestri Michele Rossi e Vecelio ...