Panico In Diretta Tv | Fiorello Terrorizzato!

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Un fuori programma ha spaventato e non poco Rosarioe tutti i suoi collaboratori nel corso delladi Viva Rai 2. Tutta colpa di uno strano avvistamento nei cieli sopra via Asiago, da dove viene trasmesso il programma mattutino dello showman siciliano. Ecco i dettagli sulla vicenda!nela Viva Rai 2: Ecco perché! Quello che è accaduto in una delle ultime dirette di Viva Rai 2 ha dell’incredibile. Rosarioe tutti i presenti, sono rimasti basiti e terrorizzati nel vedere nel cielo uno strano oggetto volante. Tutto è successo nel momento in cui Fiore stava ironizzando sulla presunta rottura tra Giulia De Lellis e Carlo Beretta. Al che, il conduttore siciliano ha notato che il pubblico presente all’esterno del glass, stava guardando il cielo, come se ci fosse ...

Alcuni problemi di audio , però, hanno scatenato il. Tananai da Fiorello: problemi di audio "... che ha devastato il palco dell'Ariston per gli stessi problemi riscontrati da Tananai in...... ho detto una cazzata, però quando te piglia iluno fa delle cazzate. Non… non sai ...inchioda l'arrestato raccontandogli del video della GoPro che ha registrato l'omicidio in. ...

“Ho i brividi” Fiorello incredulo, sgomento in diretta: panico in Via Asiago Internet Tuttogratis

Viva Rai 2, Fiorello sconvolto: "Cosa ca*** è", psicosi-alieni in diretta tv Liberoquotidiano.it

Attimi di panico durante Viva Rai2 Caffeina Magazine

Turchia, il terremoto in diretta tv: è panico e devastazione OGGI

Panico Eleonora Daniele: la notizia stravolge la diretta | È stato ... Fortementein.com

«Queste sono cose che non succedono mai ‘nto la vita, quando te succedono te casca il mondo addosso… ho detto una cazzata, però quando te piglia il panico uno fa ...Chiuso Sanremo 2023, torna l’appuntamento con la maratona canora di Domenica in che, unico programma della televisione italiana, ha il privilegio di andare in onda direttamente dal ... anche di aver ...