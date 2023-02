(Di giovedì 16 febbraio 2023) Il post - 'Lo sport - aggiunge Scavelli - dovrebbe unire, anziché emarginare. E io non voglio più essere messa all'angolo per qualche centimetro o qualche chilo in più. Ho superato i valori previsti ...

Martina Scavelli, retrocessa per i requisiti fisici imposti dalla Federvolley: 'Ma non devo correre'. Il messaggio alla campionessa di: 'Ti emarginano per la pelle nera, a me per qualche chilo in ...Ovviamente la Federazione Italianae il suo settore ufficiali di gara all'inizio di ... Il sindaco di Catanzaro riceve l'in Comune - Il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita , ha ...

Martina Scavelli, arbitra di volley: «Mi dimetto perché sono considerata troppo grassa»- Corriere.it Corriere della Sera

Volley, arbitro donna si dimette e denuncia: "Egonu tu sei nera, io sono grassa!" RaiNews

Martina Scavelli, l'arbitra "troppo grassa" per dirigere il volley: «Non voglio più essere pesata come le vacche» Open

Pallavolo, un'arbitra di serie B a Enogu: "Tu discriminata perché nera, io perché grassa, mi dimetto" TGCOM

Arbitra a Egonu: 'Tu nera, io discriminata perchè grassa' Agenzia ANSA

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Un'arbitra di serie B di pallavolo, Martina Scavelli, ha annunciato su Facebook di essersi dimessa perché stanca di essere discriminata per il sovrappeso. In particolare, nel messaggio social la donna ...